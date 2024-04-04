Украинская модель Анна Краевская погибла в Италии, разбившись на Ferrari

Украинская модель Анна Краевская попала в смертельное ДТП в Италии, разбившись на Ferrari на скорости более 200 километров в час. Об этом сообщает ежедневная итальянская газета La Repubblica.

Автомобилем в момент жуткой аварии управлял житель Швейцарии Хюсни Кестай, известный как "Dj Style Q". Известно, что он женат, у него есть двое детей. Сама же Краевская родилась в Одессе, однако уже долгое время проживала в Швейцарии.

По предварительной версии, автомобиль врезался в ограждение сразу после туннеля Пассо д'Авенко в направлении Милана, Ferrari разорвало на части, после чего он загорелся. На место прибыли пожарные, но двух пассажиров спасти не удалось.