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4 апреля, 15:51

Украинская модель Анна Краевская погибла в Италии, разбившись на Ferrari

Украинская модель Анна Краевская. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ann_kraevskaya

Украинская модель Анна Краевская. Фото © Instagram (признан экстремистской организацией и запрещён на территории Российской Федерации)/ ann_kraevskaya

Украинская модель Анна Краевская попала в смертельное ДТП в Италии, разбившись на Ferrari на скорости более 200 километров в час. Об этом сообщает ежедневная итальянская газета La Repubblica.

Автомобилем в момент жуткой аварии управлял житель Швейцарии Хюсни Кестай, известный как "Dj Style Q". Известно, что он женат, у него есть двое детей. Сама же Краевская родилась в Одессе, однако уже долгое время проживала в Швейцарии.

По предварительной версии, автомобиль врезался в ограждение сразу после туннеля Пассо д'Авенко в направлении Милана, Ferrari разорвало на части, после чего он загорелся. На место прибыли пожарные, но двух пассажиров спасти не удалось.

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Ранее Life.ru писал, что кенийский легкоатлет Келвин Киптум скончался в результате дорожно-транспортного происшествия. Обладателю мирового рекорда в марафоне было всего 24 года. Киптум не справился с управлением на ночной дороге и врезался в дерево. Помимо спортсмена в салоне авто находились его тренер и девушка — ей одной удалось выжить.

Каринэ Гевондян
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