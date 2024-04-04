В Таиланде преступный картель из РФ незаконно обналичил 468 млн рублей Mash: В Таиланде полиция обыскивает офисы фирм РФ, обналичивших 468 млн рублей 4 апреля, 17:51 В Таиланде задержаны сотрудники российских фирм, занимавшиеся мошенничеством. Обложка © Telegram / Mash

В Таиланде полиция устроила обыски в офисах семнадцати российских компаний, которые подозреваются в отмывании денег на сумму 468 миллионов рублей. Об этом сообщает Mash.

В Таиланде задержаны сотрудники российских фирм, занимавшиеся мошенничеством. Фото © Telegram / Mash

Сотрудники фирм использовали как минимум десять схем вывода денег. Некоторые из них открыли конторы, где печатали фейковые документы, в том числе разрешения на работу в Таиланде и ведение бизнеса. Выйти на преступников получилось благодаря тому, что местный житель, выдававший себя за чиновника управления электроэнергетики, был задержан полицией.

Он занимался установкой специальных программ на телефоны горожан, получал доступ к их деньгам, пересылал их на российские счета, а затем обналичивал. Мошенник успел украсть около 1,3 миллиона рублей. По данным правоохранителей, в картеле числилось 38 компаний, но следствие полагает, что их число может оказаться гораздо больше.

Ранее сообщалось, что сотрудники полиции Таиланда задержали в курортной провинции Пхукет двух россиян, которые нелегально работали гидами, хотя эта профессия зарезервирована только для граждан страны. Нарушителям грозит наказание в виде тюрьмы или штрафа около 13,7 тысячи долларов, а также депортация.

Авторы Татьяна Миссуми