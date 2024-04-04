Голикова: В России насчитывается 37 млн человек в возрасте от 14 до 35 лет 4 апреля, 17:32 Россияне 14–35 лет составляют четверть населения нашей страны. © Shutterstock / FOTODOM

В России около четверти населения составляют граждане в возрасте от 14 до 35 лет, при этом две трети россиян проживают в городах и формируют 5,3 миллиона молодых семей. Об этом рассказала вице-премьер РФ Татьяна Голикова во время совещания президента РФ Владимира Путина с правительством.

"Сегодня, исходя из законодательно установленного ценза 14–35 лет, эта категория в РФ составляет 37 миллионов человек, почти четверть населения страны. Две трети проживают в городах, 5,3 миллиона молодых семей, и в этих семьях растут дети — это ещё 3,9 миллиона таких семей", — уточнила она.

Также Голикова сообщила, что размер прожиточного минимума в России вырос на 36,7% с 2020 года, что на 6,4% превышает уровень инфляции за тот же период. А с 1 января текущего года минимальный размер оплаты труда увеличен на 18,5% и составляет 19 242 рубля.

Авторы Татьяна Миссуми