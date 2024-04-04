Похожий на гранату Ф-1 предмет обнаружили в каршеринге в Москве
Предмет, похожий на гранату Ф-1, найден в автомобиле каршеринга в Москве. Об этом сообщает SHOT.
По данным телеграм-канала, его обнаружили на улице Крылатские Холмы. В настоящее время двор оцеплен. К месту ЧП направляют экстренные службы.
А накануне в Москве эвакуировали промышленный квартал из-за найденного выстрела от ручного противотанкового гранатомёта (РПГ). Предмет был спрятан под кучей снега на территории стоянки специальной техники около железнодорожной станции.
Обложка ©
Shutterstock / FOTODOM