Похожий на гранату Ф-1 предмет обнаружили в каршеринге в Москве

Предмет, похожий на гранату Ф-1, найден в автомобиле каршеринга в Москве. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, его обнаружили на улице Крылатские Холмы. В настоящее время двор оцеплен. К месту ЧП направляют экстренные службы.