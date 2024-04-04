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4 апреля, 16:08

Похожий на гранату Ф-1 предмет обнаружили в каршеринге в Москве

Предмет, похожий на гранату Ф-1, найден в автомобиле каршеринга в Москве. Об этом сообщает SHOT.

По данным телеграм-канала, его обнаружили на улице Крылатские Холмы. В настоящее время двор оцеплен. К месту ЧП направляют экстренные службы.

Прохожие наткнулись на лежащую на дороге гранату в Москве
Прохожие наткнулись на лежащую на дороге гранату в Москве

А накануне в Москве эвакуировали промышленный квартал из-за найденного выстрела от ручного противотанкового гранатомёта (РПГ). Предмет был спрятан под кучей снега на территории стоянки специальной техники около железнодорожной станции.

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Shutterstock / FOTODOM

Николь Вербер
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