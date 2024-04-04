Голикова рассказала, какой процент молодёжи испытывает гордость за Россию

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что процент молодых людей, гордящихся Россией, за пять лет вырос с 58% до 92%. Об этом она рассказала во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Мы проводим социологические замеры: за последние пять лет доля молодых людей, испытывающих чувство гордости за свою страну, выросла с 58% до 92%", — сказала вице-премьер.

По словам Голиковой, в количестве патриотически настроенной молодёжи наблюдается положительная динамика. Так, в 2022 году ВЦИОМ провёл исследование, результаты которого показали, что доля молодых патриотов составила 36%. В 2023 году этот показатель вырос до 40%.