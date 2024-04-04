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4 апреля, 16:36

Голикова рассказала, какой процент молодёжи испытывает гордость за Россию

Вице-премьер Голикова: Доля патриотически настроенной молодёжи составляет 92%

Вице-премьер России Татьяна Голикова заявила, что процент молодых людей, гордящихся Россией, за пять лет вырос с 58% до 92%. Об этом она рассказала во время совещания президента РФ Владимира Путина с членами правительства.

"Мы проводим социологические замеры: за последние пять лет доля молодых людей, испытывающих чувство гордости за свою страну, выросла с 58% до 92%", — сказала вице-премьер.

По словам Голиковой, в количестве патриотически настроенной молодёжи наблюдается положительная динамика. Так, в 2022 году ВЦИОМ провёл исследование, результаты которого показали, что доля молодых патриотов составила 36%. В 2023 году этот показатель вырос до 40%.

Голикова: Прожиточный минимум в России увеличился на 36,7% с 2020 года
Голикова: Прожиточный минимум в России увеличился на 36,7% с 2020 года

Ранее Владимир Путин заявил, что с патриотизмом борются либо от непонимания, либо по указке врага. Российский лидер добавил, что всегда есть те, кто "чем-то злоупотребляет", однако это не способно подорвать саму идею любви к Родине.

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Shutterstock / FOTODOM

Владимир Озеров
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