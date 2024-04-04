Путин вспомнил строки из Евангелия, обсуждая молодёжную политику с кабмином 4 апреля, 16:57 Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Президента / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин напомнил отрывок из Евангелия, в котором Иисус Христос убедил рыбаков в Галилее стать первыми проповедниками истинных моральных ценностей. Глава государства пересказал библейский текст, обсуждая молодёжную политику на совещании с кабмином.

Путин вспомнил Евангелие на совещании с правительством. Видео © Life.ru

"Я вспомнил, как ни странно, Евангелие. Помните, Иисус пришёл в Галилею и рядом с морем Галилейским увидел рыбаков? Кто-то рыбу ловил, кто-то сети поправлял. И он им сказал: "Идите за мной — и вы будете ловцами человеков". То есть человеческих душ", — сказал Путин.

Рыбаки стали первыми проповедниками истины и последователями учений Христа, продолжил президент. Он отметил, что это было важно в период, когда все мировые религии только начинали устанавливаться. Путин подчеркнул, что и сейчас важно защищать традиционные ценности, нашу культуру и историю. Эту работу он назвал не только сложной, но и интересной, тем более что объём информации сегодня колоссален.

Президент уверен, что итоги работы скажутся на том, какой будет Россия в ближайшем будущем, а главное, сохранится ли наша страна такой, как мы её себе представляем. Путин заверил, что приложить усилия должны не только профильные ведомства, но и чиновники на всех уровнях власти.

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин запускал работу очередных молодёжных центров в ряде регионов, сейчас их насчитывается по стране более десяти. Он также заверил, что в скором времени такие учреждения появятся в Запорожской и Херсонской областях.

Авторы Татьяна Миссуми