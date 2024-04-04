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Путин вспомнил строки из Евангелия, обсуждая молодёжную политику с кабмином

4 апреля, 16:57
Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Президента / Михаил Метцель

Президент РФ Владимир Путин. Обложка © ТАСС / Пресс-служба Президента / Михаил Метцель

Президент России Владимир Путин напомнил отрывок из Евангелия, в котором Иисус Христос убедил рыбаков в Галилее стать первыми проповедниками истинных моральных ценностей. Глава государства пересказал библейский текст, обсуждая молодёжную политику на совещании с кабмином.

Путин вспомнил Евангелие на совещании с правительством. Видео © Life.ru

"Я вспомнил, как ни странно, Евангелие. Помните, Иисус пришёл в Галилею и рядом с морем Галилейским увидел рыбаков? Кто-то рыбу ловил, кто-то сети поправлял. И он им сказал: "Идите за мной — и вы будете ловцами человеков". То есть человеческих душ", — сказал Путин.

Рыбаки стали первыми проповедниками истины и последователями учений Христа, продолжил президент. Он отметил, что это было важно в период, когда все мировые религии только начинали устанавливаться. Путин подчеркнул, что и сейчас важно защищать традиционные ценности, нашу культуру и историю. Эту работу он назвал не только сложной, но и интересной, тем более что объём информации сегодня колоссален.

Президент уверен, что итоги работы скажутся на том, какой будет Россия в ближайшем будущем, а главное, сохранится ли наша страна такой, как мы её себе представляем. Путин заверил, что приложить усилия должны не только профильные ведомства, но и чиновники на всех уровнях власти.

Путин призвал уйти от "охранительного" характера молодёжной программы
Путин призвал уйти от "охранительного" характера молодёжной программы

Напомним, сегодня президент РФ Владимир Путин запускал работу очередных молодёжных центров в ряде регионов, сейчас их насчитывается по стране более десяти. Он также заверил, что в скором времени такие учреждения появятся в Запорожской и Херсонской областях.

Авторы
Татьяна Миссуми
Татьяна Миссуми
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