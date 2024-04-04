Около 1 миллиона специалистов по БПЛА подготовят в России к 2030 году
Около одного миллиона специалистов в сфере авиации беспилотных аппаратов подготовят в России к 2030 году, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. По его словам, национальный проект "Кадры" выпустит профессионалов от операторов до инженеров.
"Очень важно, что в каждом проекте технологического суверенитета предусмотрен теперь кадровый раздел. К примеру, в утверждённом нацпроекте "Беспилотные авиационные системы" есть федеральный проект "Кадры". И до 2030 года для этой отрасли будет подготовлено порядка одного миллиона специалистов — от операторов БПЛА до инженеров-разработчиков", — отметил Фальков на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.
Ранее Life.ru писал о том, что российские специалисты создали новый беспилотный летательный аппарат семейства "Джокер". На нём установлено два жизненно необходимых устройства: гибернатор и драйвер электродетонатора. Они дают беспилотнику новые уникальные возможности.
Shutterstock / FOTODOM