Около 1 миллиона специалистов по БПЛА подготовят в России к 2030 году

Около одного миллиона специалистов в сфере авиации беспилотных аппаратов подготовят в России к 2030 году, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков. По его словам, национальный проект "Кадры" выпустит профессионалов от операторов до инженеров.

"Очень важно, что в каждом проекте технологического суверенитета предусмотрен теперь кадровый раздел. К примеру, в утверждённом нацпроекте "Беспилотные авиационные системы" есть федеральный проект "Кадры". И до 2030 года для этой отрасли будет подготовлено порядка одного миллиона специалистов — от операторов БПЛА до инженеров-разработчиков", — отметил Фальков на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.