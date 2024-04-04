Воздушная тревога вновь объявлена во всех регионах Украины
Украинское бомбоубежище. Фото © T.me / МВД Украины
По всей Незалежной объявлен сигнал воздушной тревоги, в том числе сирена звучит в Киеве и области украинской столицы. Об этом свидетельствуют данные онлайн-карты местного Министерства цифровой трансформации.
Сначала сигнал воздушной опасности прозвучал в столице Украины в 19:34 (время совпадает с московским). А уже через пару минут тревога была объявлена во всех регионах страны.
Ранее сообщалось, что ВС РФ нанесли удар по танковому училищу Вооружённых сил Украины в Харькове, где находились иностранные инструкторы и танки западного производства. Кроме того, была повреждена подстанция, что привело к отключению света в городе.