Регион

Уведомления отключены

4 апреля, 18:20

МВД РФ поможет 83-летнему латвийцу получить ВНЖ в ускоренном порядке

Представитель МВД РФ Ирина Волк в своём телеграм-канале заявила, что 83-летнему гражданину Латвии Александру Дмитриеву, сбежавшему в Россию к семье, окажут содействие при получении вида на жительство (ВНЖ).

По словам Волк, руководитель ГУВМ МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова будет лично контролировать ситуацию с Дмитриевым, который сейчас живёт у родственников в Москве.

"Сотрудники территориального подразделения по вопросам миграции уже связались с семьёй Александра Ивановича. Завтра у него будут приняты документы, необходимые для получения вида на жительство. Если в дальнейшем он изъявит желание приобрести гражданство Российской Федерации, ему будет оказано всестороннее содействие", сказано в тексте сообщения.

Трамп допустил депортацию принца Гарри из США
Трамп допустил депортацию принца Гарри из США

Ранее Life.ru рассказывал историю 83-летнего латвийца Александра Дмитриева, которого могут депортировать из России из-за "ошибки" в фамилии — её переиначили латвийские власти на национальный манер. Работники МФЦ отказывали мужчине в оформлении российского гражданства, ссылаясь на то, что ФИО отца и сына различаются в документах.

Обложка ©

Telegram / Mash

Владимир Озеров
  • Новости
  • МВД РФ
  • Латвия
  • Общество
  • Москва
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров