МВД РФ поможет 83-летнему латвийцу получить ВНЖ в ускоренном порядке

Представитель МВД РФ Ирина Волк в своём телеграм-канале заявила, что 83-летнему гражданину Латвии Александру Дмитриеву, сбежавшему в Россию к семье, окажут содействие при получении вида на жительство (ВНЖ).

По словам Волк, руководитель ГУВМ МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова будет лично контролировать ситуацию с Дмитриевым, который сейчас живёт у родственников в Москве.

"Сотрудники территориального подразделения по вопросам миграции уже связались с семьёй Александра Ивановича. Завтра у него будут приняты документы, необходимые для получения вида на жительство. Если в дальнейшем он изъявит желание приобрести гражданство Российской Федерации, ему будет оказано всестороннее содействие", — сказано в тексте сообщения.