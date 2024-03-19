Трамп допустил депортацию принца Гарри из США

Кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал телеканалу GB News, что, если его вновь изберут главой страны, он может устроить депортацию британского принца Гарри из Штатов, если подтвердится, что тот обходил нормы закона при получении разрешения на пребывание в Америке.

В ответ на вопрос, должен ли член королевской семьи иметь особые привилегии, в случае если американскими властями вскроется факт, что он солгал при подаче заявления на визу, Трамп ответил, что никакого привилегированного положения в этом вопросе принц не имеет.

"Нам придётся посмотреть, знают ли они [власти США] что-то о наркотиках, и, если он [принц Гарри] солгал, им придётся принять соответствующие меры", — сказал американский политик.