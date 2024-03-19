Трамп допустил депортацию принца Гарри из США
Трамп: Принц Гарри будет депортирован из США, если он незаконно получил визу
Кандидат в президенты США Дональд Трамп рассказал телеканалу GB News, что, если его вновь изберут главой страны, он может устроить депортацию британского принца Гарри из Штатов, если подтвердится, что тот обходил нормы закона при получении разрешения на пребывание в Америке.
В ответ на вопрос, должен ли член королевской семьи иметь особые привилегии, в случае если американскими властями вскроется факт, что он солгал при подаче заявления на визу, Трамп ответил, что никакого привилегированного положения в этом вопросе принц не имеет.
"Нам придётся посмотреть, знают ли они [власти США] что-то о наркотиках, и, если он [принц Гарри] солгал, им придётся принять соответствующие меры", — сказал американский политик.
По информации GB News, законодательство США предусматривает депортацию из страны, в случае если принц Гарри признается в употреблении наркотиков. Ведомству потребуется ещё пара недель, чтобы отследить иммиграционные записи принца Гарри, поскольку федеральный судья решает, следует ли их обнародовать, сообщает телеканал со ссылкой на данные Министерства внутренней безопасности США.
Напомним, что в 2020 году принц Гарри и Меган Маркл приняли решение отказаться от своего королевского статуса и денег короны, чтобы обрести финансовую независимость и основать благотворительный фонд. В связи с этим герцог и герцогиня Сассекские переехали жить в США, где они тайно приобрели дом в Санта-Барбаре. Затем супруги перестали жить вместе из-за возникших финансовых проблем. А недавно появилась информация о том, что принц Гарри хочет вернуться в королевскую семью и продолжить исполнение своих обязанностей из-за опасений, связанных с болезнью его отца Карла III.
ТАСС / AP