В Днепропетровской области Украины сообщили о повреждении объекта инфраструктуры
Объект инфраструктуры в Никопольском районе Днепропетровской области Украины получил повреждения, сообщил глава областного совета Николай Лукашук в своём телеграм-канале.
"Повреждён инфраструктурный объект", — написал Лукашук.
Ранее Life.ru рассказывал, что по всей Украине объявлен сигнал воздушной тревоги, в том числе сирена звучала в Киеве. Сигнал начался в столице в 19:34, а через несколько минут тревога была объявлена во всех регионах страны.
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