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4 апреля, 18:03

В Днепропетровской области Украины сообщили о повреждении объекта инфраструктуры

Объект инфраструктуры в Никопольском районе Днепропетровской области Украины получил повреждения, сообщил глава областного совета Николай Лукашук в своём телеграм-канале.

"Повреждён инфраструктурный объект", — написал Лукашук.

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Ранее Life.ru рассказывал, что по всей Украине объявлен сигнал воздушной тревоги, в том числе сирена звучала в Киеве. Сигнал начался в столице в 19:34, а через несколько минут тревога была объявлена во всех регионах страны.

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Shutterstock / FOTODOM

Александра Мышляева
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