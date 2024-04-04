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4 апреля, 20:44

"Позор": Карлсон неудобной правдой о ВСУ вогнал в краску конгрессменов США

Карлсон назвал позором незнание конгрессменами США данных о потерях ВСУ

Американские законодатели понятия не имеют о том, сколько украинцев погибло в вооружённом конфликте с Россией, но хотят голосовать о выделении Киеву новой военной помощи. Такое заявление в преддверии заседания Палаты представителей по поддержке Незалежной сделал экс-ведущий Fox News Такер Карлсон.

По мнению журналиста, разведка США попросту не говорит конгрессменам о чудовищных потерях в рядах ВСУ. Именно поэтому они не смогут назвать даже примерное число жертв.

"Задайтесь вопросом, как можно финансировать армию другой страны, но даже не знать, сколько военных погибло в конфликте, который вы оплачиваете? Позор", — возмутился Карлсон.

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С начала 2024 года ВСУ потеряли свыше 80 тысяч бойцов убитыми, рассказал ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу. Также за этот период украинские войска лишились 1,2 тысячи бронемашин и 14 тысяч единиц другого вооружения.

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Kremlin.ru

Илья Пушкарев
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