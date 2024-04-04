"Позор": Карлсон неудобной правдой о ВСУ вогнал в краску конгрессменов США

Американские законодатели понятия не имеют о том, сколько украинцев погибло в вооружённом конфликте с Россией, но хотят голосовать о выделении Киеву новой военной помощи. Такое заявление в преддверии заседания Палаты представителей по поддержке Незалежной сделал экс-ведущий Fox News Такер Карлсон.

По мнению журналиста, разведка США попросту не говорит конгрессменам о чудовищных потерях в рядах ВСУ. Именно поэтому они не смогут назвать даже примерное число жертв.

"Задайтесь вопросом, как можно финансировать армию другой страны, но даже не знать, сколько военных погибло в конфликте, который вы оплачиваете? Позор", — возмутился Карлсон.