"Позор": Карлсон неудобной правдой о ВСУ вогнал в краску конгрессменов США
Карлсон назвал позором незнание конгрессменами США данных о потерях ВСУ
Американские законодатели понятия не имеют о том, сколько украинцев погибло в вооружённом конфликте с Россией, но хотят голосовать о выделении Киеву новой военной помощи. Такое заявление в преддверии заседания Палаты представителей по поддержке Незалежной сделал экс-ведущий Fox News Такер Карлсон.
По мнению журналиста, разведка США попросту не говорит конгрессменам о чудовищных потерях в рядах ВСУ. Именно поэтому они не смогут назвать даже примерное число жертв.
"Задайтесь вопросом, как можно финансировать армию другой страны, но даже не знать, сколько военных погибло в конфликте, который вы оплачиваете? Позор", — возмутился Карлсон.
С начала 2024 года ВСУ потеряли свыше 80 тысяч бойцов убитыми, рассказал ранее министр обороны РФ Сергей Шойгу. Также за этот период украинские войска лишились 1,2 тысячи бронемашин и 14 тысяч единиц другого вооружения.