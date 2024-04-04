Старовойт: Ещё три украинских беспилотника сбиты ПВО в небе над Курском
Ещё три украинских беспилотника сбили над Курском, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Он отметил, что упавшие обломки БПЛА спровоцировали возгорание в двух частных домах.
"Есть попадание после атаки БПЛА в жилой дом в одном из СНТ. Также возгорание в двух частных домах в Курске. По предварительным данным, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет", — написал Старовойт в своём телеграм-канале.
При этом в Минобороны РФ сообщили о двух сбитых беспилотниках в небе над регионом. По данным ведомства, атаку киевского режима удалось пресечь в 21:30 по московскому времени.
Ранее Life.ru писал, российские средства ПВО пресекли попытку украинского беспилотника нанести удар по объектам на территории России, уничтожив вражеский дрон над Курском. По словам губернатора, обломки летательного аппарата рухнули в районе Центрального рынка, спровоцировав пожар.
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