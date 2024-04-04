Старовойт: Ещё три украинских беспилотника сбиты ПВО в небе над Курском

Ещё три украинских беспилотника сбили над Курском, сообщил губернатор региона Роман Старовойт. Он отметил, что упавшие обломки БПЛА спровоцировали возгорание в двух частных домах.

"Есть попадание после атаки БПЛА в жилой дом в одном из СНТ. Также возгорание в двух частных домах в Курске. По предварительным данным, погибших и пострадавших среди гражданского населения нет", — написал Старовойт в своём телеграм-канале.

При этом в Минобороны РФ сообщили о двух сбитых беспилотниках в небе над регионом. По данным ведомства, атаку киевского режима удалось пресечь в 21:30 по московскому времени.