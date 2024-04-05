Помощник на долгие годы: Названы способы максимально продлить жизнь пылесосу
Эксперт Васильев: Контейнеры, насадки и фильтры пылесоса нужно регулярно очищать
Чтобы продлить жизнь пылесосу, нужно вовремя очищать контейнеры для мусора, насадки и фильтры. Кроме того, если мощность устройства регулируется, не стоит включать её на максимум. Об этом NEWS.ru рассказал строительный эксперт Фёдор Васильев.
"Поролоновый и НЕРА-фильтр нельзя очищать водой, а сушить их нужно только при комнатной температуре. На батарее материал может стать хрупким или деформироваться. Выпускной фильтр НЕРА специалисты рекомендуют менять раз в один-два года", — объяснил специалист.
По его словам, для хранения пылесоса подойдёт чистый и сухой угол. При эксплуатации нужно следить, чтобы не было падений и ударов, иначе корпус и механизмы могут получить повреждения. Что касается кабеля — нельзя допускать перекручиваний и изломов. Если выполнять эти рекомендации, техника будет работать долгие годы, заключил эксперт.
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