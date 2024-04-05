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5 апреля, 02:26

Молния ударила в Статую Свободы и попала в объектив фотографа

Молния ударила в Статую Свободы. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dantvusa

Молния ударила в Статую Свободы. Обложка © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dantvusa

Мощная молния попала в Статую Свободы во время недавнего шторма. Удар пришёлся в самую высокую точку изваяния, "поразив" факел. Природное явление запечатлел нью-йоркский фотограф Дэн Мартленд.

По данным Департамента парков столицы штата, статуя регулярно выполняет роль молниеотвода и приспособлена к подобным инцидентам. Достопримечательность хорошо заземлена, а потому высоковольтные разряды не способны нанести ей вред.

"Даже если бы люди и были в статуе в момент удара молнии — это безопасно. Никто не пострадал", — сообщила пресс-служба департамента РИА "Новости".

Молния ударила в Статую Свободы. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dantvusa

Молния ударила в Статую Свободы. Фото © Instagram (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской) / dantvusa

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А недавно молния угодила в пассажирский Boeing 777-300, который попал в грозу во время выполнения рейса Ванкувер – Лондон. К счастью, никто на борту не пострадал, а самолёт успешно приземлился в столице Британии.

Илья Пушкарев
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