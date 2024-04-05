Опасно для жизни: Врач не одобрила популярный народный метод лечения простуды

Многие родители продолжают заставлять детей дышать над варёным картофелем при простуде для разжижения слизи в носоглотке. Однако эта традиция народной медицины таит в себе нешуточную угрозу, предупредила педиатр Юлианна Шабатура.

По словам врача, при резком вдыхании горячего пара носом у ребёнка может возникнуть отёк слизистой или спазм, который приводит к нарушению дыхания. В этом случае возникает необходимость в оказании срочной медицинской помощи.

"ОРИ (острая респираторная инфекция. — Прим. Life.ru) у детей часто протекает с повышением температуры тела. В этом случае ингаляции горячим паром могут лишь усугубить ситуацию и привести к развитию осложнений. Кроме того, это грозит ожогами слизистой дыхательных путей и кожи", — приводит слова специалиста "Газета.ru".