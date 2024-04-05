Опасно для жизни: Врач не одобрила популярный народный метод лечения простуды
Врач Шабатура сочла опасной привычку дышать над горячей картошкой при болезни
Многие родители продолжают заставлять детей дышать над варёным картофелем при простуде для разжижения слизи в носоглотке. Однако эта традиция народной медицины таит в себе нешуточную угрозу, предупредила педиатр Юлианна Шабатура.
По словам врача, при резком вдыхании горячего пара носом у ребёнка может возникнуть отёк слизистой или спазм, который приводит к нарушению дыхания. В этом случае возникает необходимость в оказании срочной медицинской помощи.
"ОРИ (острая респираторная инфекция. — Прим. Life.ru) у детей часто протекает с повышением температуры тела. В этом случае ингаляции горячим паром могут лишь усугубить ситуацию и привести к развитию осложнений. Кроме того, это грозит ожогами слизистой дыхательных путей и кожи", — приводит слова специалиста "Газета.ru".
Слова педиатра подтверждает несчастный случай, произошедший в петербургском Колпине. Там двухлетняя девочка получила ожоги лица II и III степени, подышав над картошкой по настоянию мамы.
Shutterstock / New Africa