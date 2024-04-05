Германия проведёт крупнейшие военные реформы со времён холодной войны
Министр обороны ФРГ Писториус заявил о реформе Бундесвера и создании кибервойск
Министр обороны Германии Борис Писториус. Обложка © ТАСС / EPA / CLEMENS BILAN
В Бундесвер, сейчас состоящий из трёх родов войск (сухопутные, военно-морские и военно-воздушные), добавится четвёртая структура — силы обеспечения кибербезопасности (CIR). Об этом заявил журналистам глава МИД Германии Борис Писториус, сообщают немецкие СМИ.
"Уровень угроз в Европе вырос. Поэтому нам придётся реформировать Бундесвер, оптимизировать его, особенно на случай военных действий", — объяснил министр.
Так, в вооружённых силах страны планируется создать новое центральное командование, которое совместит функции управления зарубежными и внутренними войсками и станет центральным контактным лицом НАТО. Специализацией же нового рода войск станут кибероперации, радиоэлектронная борьба, разведка и защита электронной информации.
Как отметила газета Financial Times, ФРГ представила самые радикальные военные реформы со времён холодной войны.
Ранее Life.ru писал, что жители Берлина вышли на демонстрацию. Они призывали Киев согласиться на мирные переговоры с Россией, а от собственных властей требовали перестать втягивать Германию в конфликт. По предварительным оценкам, на митинг пришло порядка шести тысяч человек.