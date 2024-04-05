Германия проведёт крупнейшие военные реформы со времён холодной войны

В Бундесвер, сейчас состоящий из трёх родов войск (сухопутные, военно-морские и военно-воздушные), добавится четвёртая структура — силы обеспечения кибербезопасности (CIR). Об этом заявил журналистам глава МИД Германии Борис Писториус, сообщают немецкие СМИ.

"Уровень угроз в Европе вырос. Поэтому нам придётся реформировать Бундесвер, оптимизировать его, особенно на случай военных действий", — объяснил министр.

Так, в вооружённых силах страны планируется создать новое центральное командование, которое совместит функции управления зарубежными и внутренними войсками и станет центральным контактным лицом НАТО. Специализацией же нового рода войск станут кибероперации, радиоэлектронная борьба, разведка и защита электронной информации.

Как отметила газета Financial Times, ФРГ представила самые радикальные военные реформы со времён холодной войны.