Трамп обвинил Байдена в употреблении стимуляторов для публичных выступлений

Глава Соединённых Штатов Джо Байден выступает на публике под воздействием стимуляторов. Об этом в интервью радиоведущему Хью Хьюитту заявил бывший американский лидер и кандидат в президенты Дональд Трамп.

"Я смотрел его выступление "О состоянии Союза", и он был заряжен с самого начала, а к концу угас", — объяснил экс-президент.

Он не стал выдвигать предположения, что именно использует для поддержания тонуса Байден, лишь отметил, что временами тот находится словно в экстазе. По словам Трампа, действующего главу государства необходимо протестировать на наркотики.