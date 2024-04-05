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5 апреля, 02:52

Трамп обвинил Байдена в употреблении стимуляторов для публичных выступлений

Глава Соединённых Штатов Джо Байден выступает на публике под воздействием стимуляторов. Об этом в интервью радиоведущему Хью Хьюитту заявил бывший американский лидер и кандидат в президенты Дональд Трамп.

"Я смотрел его выступление "О состоянии Союза", и он был заряжен с самого начала, а к концу угас", — объяснил экс-президент.

Он не стал выдвигать предположения, что именно использует для поддержания тонуса Байден, лишь отметил, что временами тот находится словно в экстазе. По словам Трампа, действующего главу государства необходимо протестировать на наркотики.

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А ранее Джозеф Байден обратился к своему предшественнику Дональду Трампу с предложением сыграть в гольф. Чтобы кандидат от республиканцев согласился помахать клюшкой, политик пообещал дать ему фору.

Обложка ©

Shutterstock / FOTODOM

Лариса Сафронова
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