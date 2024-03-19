Регион

Уведомления отключены

19 марта, 01:40

Это не Байден: Трамп раскрыл, кто на самом деле управляет Америкой

Трамп: Америкой управляет не Байден, а злобные люди из его окружения

Дональд Трамп усомнился в том, что действующий президент США Джо Байден самостоятельно управляет страной. На самом деле, уверен политик, Америка находится в руках "злобного и умного" окружения 81-летнего главы Белого дома.

"У меня всегда вопрос, он ли [управляет США], потому что у него всегда отсутствующий вид… Я не уверен, что это он", — заявил экс американский лидер в интервью для подкаста журналиста Себастьяна Горки.

Трамп предположил, что окружающие Байдена политики самовольно принимают все решения, требуя от президента лишь подтверждения своих действий. В ответ глава государства "смотрит на них пустым взглядом" и соглашается, желая поскорее лечь спать, допустил республиканец.

Трамп предрёк США кровавую баню в случае своего поражения на выборах президента
Трамп предрёк США кровавую баню в случае своего поражения на выборах президента

В рамках предвыборной кампании Трамп регулярно критикует Байдена, обвиняя его во всех экономических и геополитических проблемах Соединённых Штатов. Также политик акцентирует внимание на преклонном возрасте своего конкурента, допуская, что президент может скончаться до старта голосования.

Обложка ©

Flickr / The White House

Илья Пушкарев
  • Новости
  • США
  • Дональд Трамп
  • Джо Байден
  • Мировая политика
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров