Это не Байден: Трамп раскрыл, кто на самом деле управляет Америкой
Трамп: Америкой управляет не Байден, а злобные люди из его окружения
Дональд Трамп усомнился в том, что действующий президент США Джо Байден самостоятельно управляет страной. На самом деле, уверен политик, Америка находится в руках "злобного и умного" окружения 81-летнего главы Белого дома.
"У меня всегда вопрос, он ли [управляет США], потому что у него всегда отсутствующий вид… Я не уверен, что это он", — заявил экс американский лидер в интервью для подкаста журналиста Себастьяна Горки.
Трамп предположил, что окружающие Байдена политики самовольно принимают все решения, требуя от президента лишь подтверждения своих действий. В ответ глава государства "смотрит на них пустым взглядом" и соглашается, желая поскорее лечь спать, допустил республиканец.
В рамках предвыборной кампании Трамп регулярно критикует Байдена, обвиняя его во всех экономических и геополитических проблемах Соединённых Штатов. Также политик акцентирует внимание на преклонном возрасте своего конкурента, допуская, что президент может скончаться до старта голосования.
Flickr / The White House