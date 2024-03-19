Это не Байден: Трамп раскрыл, кто на самом деле управляет Америкой

Дональд Трамп усомнился в том, что действующий президент США Джо Байден самостоятельно управляет страной. На самом деле, уверен политик, Америка находится в руках "злобного и умного" окружения 81-летнего главы Белого дома.

"У меня всегда вопрос, он ли [управляет США], потому что у него всегда отсутствующий вид… Я не уверен, что это он", — заявил экс американский лидер в интервью для подкаста журналиста Себастьяна Горки.