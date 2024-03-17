Трамп предрёк США кровавую баню в случае своего поражения на выборах президента
Миллиардер Дональд Трамп рассказал, что случится с Соединёнными Штатами, если он проиграет на запланированных на осень этого года президентских выборах в США. Как заявил бывший хозяин Белого дома, в случае его поражения страну ждёт "кровавая баня".
"Если меня не изберут, то случится "кровавая баня" — это будет наименьшее из всего. Это будет "кровавая баня" для страны", — заявил 45-й президент США, выступая в субботу перед сторонниками в городе Дейтоне (штат Огайо).
Ранее Life.ru писал, что премьер-министр Венгрии Виктор Орбан недавно навестил Трампа в его поместье Мар-а-Лаго во Флориде. После этого глава венгерского правительства опубликовал в социальных сетях совместную с миллиардером фотографию и попросил предпринимателя "сделать Америку снова великой". Стоит отметить, что, комментируя результаты встречи, Орбан сообщил, что Трамп не станет давать деньги Украине, если вновь станет президентом США.
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