Трамп предрёк США кровавую баню в случае своего поражения на выборах президента

Миллиардер Дональд Трамп рассказал, что случится с Соединёнными Штатами, если он проиграет на запланированных на осень этого года президентских выборах в США. Как заявил бывший хозяин Белого дома, в случае его поражения страну ждёт "кровавая баня".

"Если меня не изберут, то случится "кровавая баня" — это будет наименьшее из всего. Это будет "кровавая баня" для страны", — заявил 45-й президент США, выступая в субботу перед сторонниками в городе Дейтоне (штат Огайо).