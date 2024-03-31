Байден назначил Трампу "дуэль" на клюшках

Американский лидер Джозеф Байден обратился к своему предшественнику на посту президента Дональду Трампу с предложением сыграть в гольф. А чтобы кандидат от республиканцев согласился помахать клюшкой, политик пообещал ему фору.

Выступая в четверг на предвыборном мероприятии в Нью-Йорке, глава Белого дома напомнил, что впервые звал Трампа погонять мячи ещё в 2016 году, когда тот стал президентом США. А 30 марта на странице в соцсети X Байден заявил, что всё ещё ждёт согласия на игру.