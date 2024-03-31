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31 марта, 02:26

Байден назначил Трампу "дуэль" на клюшках

Байден напомнил Трампу о давнем предложении сыграть в гольф и пообещал фору

Джо Байден предложил Дональду Трампу сыграть в гольф. Обложка © ТАСС / picture alliance / Ting Shen / Flickr / Trump White House Archived

Джо Байден предложил Дональду Трампу сыграть в гольф. Обложка © ТАСС / picture alliance / Ting Shen / Flickr / Trump White House Archived

Американский лидер Джозеф Байден обратился к своему предшественнику на посту президента Дональду Трампу с предложением сыграть в гольф. А чтобы кандидат от республиканцев согласился помахать клюшкой, политик пообещал ему фору.

Выступая в четверг на предвыборном мероприятии в Нью-Йорке, глава Белого дома напомнил, что впервые звал Трампа погонять мячи ещё в 2016 году, когда тот стал президентом США. А 30 марта на странице в соцсети X Байден заявил, что всё ещё ждёт согласия на игру.

"Дональд, моё предложение сыграть в гольф всё ещё в силе. Я позволю тебе списать три удара, если ты сам будешь носить собственную сумку", — написал президент.

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Напомним, что в ноябре Байдену стукнет 82 года. 77-летний Трамп неоднократно выражал сомнение в способности пожилого преемника управлять страной. Он допускал, что кандидат от демократов не доживёт до президентских выборов.

Илья Пушкарев
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