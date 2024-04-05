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5 апреля, 04:41

В Германии полицейские обвинили Украину в отсутствии штанов

В связи с конфликтом на Украине и пандемией коронавируса в Германии остро не хватает полицейской формы. Видео "без штанов", снятое баварскими правоохранителями, опубликовал профсоюз немецкой полиции.

На записи двое полицейских — мужчина и женщина — сокрушаются по поводу отсутствия новой формы. После этого они выходят из служебной машины с голыми ногами.

В Германии полицейские обвинили Украину в отсутствии штанов. Видео © YouTube / DPolG-TV

"Поставки 21 предмета униформы: брюк, курток и фуражек — возможны лишь с ожиданием в несколько месяцев", — посетовал председатель отделения DPolG в Баварии Юрген Кенляйн.

По словам представителей местного МВД, дефицит формы связан с нарушением цепочек поставок, которое началось ещё в пандемию. Конфликт на Украине только усугубил положение дел.

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Ранее сообщалось, что Германия проведёт крупнейшие военные реформы со времён холодной войны. По словам главы МИД страны Бориса Писториуса, в Бундесвер, сейчас состоящий из трёх родов войск (сухопутные, военно-морские и военно-воздушные), добавится четвёртая структура — силы обеспечения кибербезопасности (CIR).

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Кадр из видео YouTube / DPolG-TV

Лариса Сафронова
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