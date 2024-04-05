В Германии полицейские обвинили Украину в отсутствии штанов
В связи с конфликтом на Украине и пандемией коронавируса в Германии остро не хватает полицейской формы. Видео "без штанов", снятое баварскими правоохранителями, опубликовал профсоюз немецкой полиции.
На записи двое полицейских — мужчина и женщина — сокрушаются по поводу отсутствия новой формы. После этого они выходят из служебной машины с голыми ногами.
В Германии полицейские обвинили Украину в отсутствии штанов. Видео © YouTube / DPolG-TV
"Поставки 21 предмета униформы: брюк, курток и фуражек — возможны лишь с ожиданием в несколько месяцев", — посетовал председатель отделения DPolG в Баварии Юрген Кенляйн.
По словам представителей местного МВД, дефицит формы связан с нарушением цепочек поставок, которое началось ещё в пандемию. Конфликт на Украине только усугубил положение дел.
Ранее сообщалось, что Германия проведёт крупнейшие военные реформы со времён холодной войны. По словам главы МИД страны Бориса Писториуса, в Бундесвер, сейчас состоящий из трёх родов войск (сухопутные, военно-морские и военно-воздушные), добавится четвёртая структура — силы обеспечения кибербезопасности (CIR).
Кадр из видео YouTube / DPolG-TV