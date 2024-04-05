В связи с конфликтом на Украине и пандемией коронавируса в Германии остро не хватает полицейской формы. Видео "без штанов", снятое баварскими правоохранителями, опубликовал профсоюз немецкой полиции.

На записи двое полицейских — мужчина и женщина — сокрушаются по поводу отсутствия новой формы. После этого они выходят из служебной машины с голыми ногами.

В Германии полицейские обвинили Украину в отсутствии штанов. Видео © YouTube / DPolG-TV

"Поставки 21 предмета униформы: брюк, курток и фуражек — возможны лишь с ожиданием в несколько месяцев", — посетовал председатель отделения DPolG в Баварии Юрген Кенляйн.

По словам представителей местного МВД, дефицит формы связан с нарушением цепочек поставок, которое началось ещё в пандемию. Конфликт на Украине только усугубил положение дел.