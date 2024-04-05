На открытии Олимпийского центра водных видов спорта в Сен-Дени, что под Парижем, член французской сборной по прыжкам в воду Алексис Жандар поскользнулся на трамплине и неизящно упал в бассейн прямо во время выступления перед президентом Эмманюэлем Макроном. Момент падения попал на камеру.

Французский прыгун Жандар упал с трамплина во время выступления перед Макроном. Видео © Le Parisien

Жандару надлежало синхронно прыгнуть с трёхметрового трамплина с двумя другими спортсменами. Однако, по его словам, перед прыжком он вдруг почувствовал слабость в ноге, поскользнулся и упал в воду.

"Жаль, что это произошло на глазах у всей Франции и президента. Но есть и положительный момент: люди будут больше говорить о нашем виде спорта", — сказал мужчина.

Спортсмен добавил, что дело обошлось царапинами, спустя какое-то время его тренировки возобновились. Он пообещал реабилитироваться за неудачный прыжок хорошим выступлением на Олимпиаде этим летом.