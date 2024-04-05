Французский прыгун Жандар упал с трамплина во время выступления перед Макроном
На открытии Олимпийского центра водных видов спорта в Сен-Дени, что под Парижем, член французской сборной по прыжкам в воду Алексис Жандар поскользнулся на трамплине и неизящно упал в бассейн прямо во время выступления перед президентом Эмманюэлем Макроном. Момент падения попал на камеру.
Французский прыгун Жандар упал с трамплина во время выступления перед Макроном. Видео © Le Parisien
Жандару надлежало синхронно прыгнуть с трёхметрового трамплина с двумя другими спортсменами. Однако, по его словам, перед прыжком он вдруг почувствовал слабость в ноге, поскользнулся и упал в воду.
"Жаль, что это произошло на глазах у всей Франции и президента. Но есть и положительный момент: люди будут больше говорить о нашем виде спорта", — сказал мужчина.
Спортсмен добавил, что дело обошлось царапинами, спустя какое-то время его тренировки возобновились. Он пообещал реабилитироваться за неудачный прыжок хорошим выступлением на Олимпиаде этим летом.
Ранее сообщалось, что во Франции разгорелся скандал из-за выбора певицы Айи Накамуры для выступления на открытии Олимпиады. По словам критиков, песни французской певицы малийского происхождения не представляют Пятую республику. Исполнительница при этом подверглась шквалу расистских оскорблений.
Кадр из видео Le Parisien