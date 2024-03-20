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20 марта, 12:19

Участникам Олимпиады в Париже раздадут 300 тысяч презервативов и положат на картонные кровати

Sky News: Участникам Олимпийских игр в Париже раздадут 300 тысяч презервативов

Организаторы раздадут участникам Олимпийских игр в Париже 300 тысяч презервативов, сообщает телеканал Sky News. Этого количества, по задумке французской стороны, хватит, чтобы каждый из почти десяти тысяч спортсменов мог использовать по два средства контрацепции в день.

В то же время в номерах атлетов ждут кровати с картонным каркасом, однако утверждается, что они способны выдержать до 250 килограммов. Кроме того, в Олимпийской деревне не будут разливать шампанское, хотя размер шведского стола составит более 350 метров.

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Напомним, на данный момент известно о 12 российских и семи белорусских спортсменах, отобравшихся для участия в Олимпиаде в Париже в нейтральном статусе. Для таких атлетов будет утверждён отдельный флаг и гимн без слов. Также они не будут принимать участие в церемонии открытия, однако, указывают в МОК, смогут "прочувствовать это событие".

Обложка ©

Getty Images / Pascal Le Segretain

Матвей Константинов
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