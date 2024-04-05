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5 апреля, 05:50

Режим ЧС введён в Хабаровске из-за неизвестного источника радиации

В Индустриальном районе Хабаровска ввели режим ЧС из-за повышения радиационного фона

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

Обложка © Shutterstock / FOTODOM

На участке территории Индустриального района Хабаровска выявлено повышение естественного радиационного фона, для поиска и устранения источника излучения введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщается на сайте городской администрации.

"В районе улиц Суворова и Сидоренко выявлено повышение естественного радиационного фона. На указанной территории введён режим чрезвычайной ситуации, доступ на неё ограничен", — уточнили в Управлении по делам ГО и ЧС.

Специалисты хабаровского комбината "Радон" в настоящее время пытаются выяснить природу источника радиации, чтобы его изъять, вывезти с данной территории и захоронить. В городской мэрии заверили, что угрозы для населения Челябинска нет.

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Ранее эксперты заявили, что Чернобыль можно полностью заселить людьми уже сейчас. Замеры, сделанные в зоне катастрофы, показывают, что уровень радиации там не выше какого-либо среднестатистического города.

Андрей Бражников
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