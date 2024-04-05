Режим ЧС введён в Хабаровске из-за неизвестного источника радиации

На участке территории Индустриального района Хабаровска выявлено повышение естественного радиационного фона, для поиска и устранения источника излучения введён режим чрезвычайной ситуации (ЧС). Об этом сообщается на сайте городской администрации.

"В районе улиц Суворова и Сидоренко выявлено повышение естественного радиационного фона. На указанной территории введён режим чрезвычайной ситуации, доступ на неё ограничен", — уточнили в Управлении по делам ГО и ЧС.

Специалисты хабаровского комбината "Радон" в настоящее время пытаются выяснить природу источника радиации, чтобы его изъять, вывезти с данной территории и захоронить. В городской мэрии заверили, что угрозы для населения Челябинска нет.