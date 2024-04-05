Восемь домов и машин повреждено в курской Коровяковке при атаке дронов ВСУ
Последствия ночной атаки украинских беспилотников по Коровяковке. Обложка © Telegram / Роман Старовойт
Минувшей ночью два украинских БПЛА-камикадзе атаковали село Коровяковка Глушковского района Курской области. Об этом в личном телеграм-канале сообщил губернатор региона Роман Старовойт, опубликовав фотографии повреждённых домовладений.
"Сегодня ночью в селе Коровяковка Глушковского района в результате атаки двух украинских дронов-камикадзе никто не пострадал. Повреждены четыре личных автомобиля и четыре домовладения: пробиты крыши, посечены окна, фасады и заборы, разрушены хозяйственные постройки. Окажем необходимую помощь собственникам имущества", — заявил глава области.
Ранее губернатор Саратовской области Роман Бусаргин сообщил о том, что утром украинский беспилотник был сбит над Энгельсом. К счастью, при его падении никто не пострадал, а инфраструктура не получила повреждений.