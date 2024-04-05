Расчёты ПВО предотвратили атаку ВСУ на Краснодарский край

Украинские боевики пытались атаковать Краснодарский край ранним утром 5 апреля, но дежурные средства ПВО сорвали планы противника. Об этом в телеграм-канале написал глава Ейского района Роман Бублик.

По словам чиновника, ночью местные жители сообщали в соцсетях о вспышках в небе. Это не что иное, как работа системы противовоздушной обороны, расчёты которой нейтрализовали угрозу задолго до её приближения к Ейску.

"Попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего района. Никаких разрушений на нашей территории нет", — успокоил сограждан Бублик, призвав соблюдать "информационную гигиену" и не выкладывать в Сеть кадры работы ПВО.