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5 апреля, 02:39

Расчёты ПВО предотвратили атаку ВСУ на Краснодарский край

Украинские боевики пытались атаковать Краснодарский край ранним утром 5 апреля, но дежурные средства ПВО сорвали планы противника. Об этом в телеграм-канале написал глава Ейского района Роман Бублик.

По словам чиновника, ночью местные жители сообщали в соцсетях о вспышках в небе. Это не что иное, как работа системы противовоздушной обороны, расчёты которой нейтрализовали угрозу задолго до её приближения к Ейску.

"Попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего района. Никаких разрушений на нашей территории нет", — успокоил сограждан Бублик, призвав соблюдать "информационную гигиену" и не выкладывать в Сеть кадры работы ПВО.

Силы ПВО сбили свыше 40 целей в небе над Ростовской областью
Силы ПВО сбили свыше 40 целей в небе над Ростовской областью

ВСУ устроили массированный налёт дронов на приграничные регионы России в ночь с 4 на 5 апреля. Беспилотники были зафиксированы над Белгородской, Курской и Ростовской областями. Благодаря профессиональной работе расчётов ПВО боевики не достигли коварных целей.

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VK / Минобороны России

Илья Пушкарев
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