Расчёты ПВО предотвратили атаку ВСУ на Краснодарский край
Украинские боевики пытались атаковать Краснодарский край ранним утром 5 апреля, но дежурные средства ПВО сорвали планы противника. Об этом в телеграм-канале написал глава Ейского района Роман Бублик.
По словам чиновника, ночью местные жители сообщали в соцсетях о вспышках в небе. Это не что иное, как работа системы противовоздушной обороны, расчёты которой нейтрализовали угрозу задолго до её приближения к Ейску.
"Попытка террористической атаки по территории нашего региона пресечена на большом расстоянии от нашего района. Никаких разрушений на нашей территории нет", — успокоил сограждан Бублик, призвав соблюдать "информационную гигиену" и не выкладывать в Сеть кадры работы ПВО.
ВСУ устроили массированный налёт дронов на приграничные регионы России в ночь с 4 на 5 апреля. Беспилотники были зафиксированы над Белгородской, Курской и Ростовской областями. Благодаря профессиональной работе расчётов ПВО боевики не достигли коварных целей.
VK / Минобороны России