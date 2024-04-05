В Татарстане задержан геймер-педофил, насиловавший юных напарников по PUBG MOBILE

Первым, кто открыл родителям страшную правду о случившемся с ним, был мальчик, учившийся в восьмом классе. Парень рассказал, что познакомился в мобильной игре со взрослым игроком, начал с ним переписку, в ходе которой 43-летний Андрей В. позвал подростка к себе домой в Зеленодольск, чтобы вместе поиграть. Мальчик принял приглашение и приехал в гости к новому знакомому, а тот изнасиловал его, как только они остались наедине. Как только об этом стало известно, обнаружились и другие жертвы надругательств безработного геймера-извращенца, тоже школьники. К настоящему моменту удалось выяснить, что подозреваемый приглашал к себе юных мальчиков с сентября 2023 года.