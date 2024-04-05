В Татарстане задержан геймер-педофил, насиловавший юных напарников по PUBG MOBILE
SHOT: В Татарстане задержали педофила, подыскивавшего жертв в PUBG MOBILE
Насиловавший подростков в Татарстане Андрей В. Обложка © Telegram / SHOT
Серийного педофила, который находил своих жертв в онлайн-игре PUBG MOBILE, поймали в республике Татарстан. Сейчас известно, что он надругался по меньшей мере над тремя школьниками, пишет SHOT.
Первым, кто открыл родителям страшную правду о случившемся с ним, был мальчик, учившийся в восьмом классе. Парень рассказал, что познакомился в мобильной игре со взрослым игроком, начал с ним переписку, в ходе которой 43-летний Андрей В. позвал подростка к себе домой в Зеленодольск, чтобы вместе поиграть. Мальчик принял приглашение и приехал в гости к новому знакомому, а тот изнасиловал его, как только они остались наедине. Как только об этом стало известно, обнаружились и другие жертвы надругательств безработного геймера-извращенца, тоже школьники. К настоящему моменту удалось выяснить, что подозреваемый приглашал к себе юных мальчиков с сентября 2023 года.
Сейчас подозреваемый задержан. В его отношении завели уголовное дело по статьям "Развратные действия", "Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетних".
Ранее Life.ru рассказывал о том, как якутский суд приговорил к 14 годам колонии строго режима жителя посёлка Белая Гора, изнасиловавшего 13-летнюю девочку. Мужчина узнал, что матери ребёнка не было дома и решил действовать: вошёл в дом, надругался над жертвой, воспользовавшись разницей в физической силе, после чего скрылся. Пострадавшая девочка сразу сообщила о случившемся маме, и насильника оперативно задержали.