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5 апреля, 07:36

В Татарстане задержан геймер-педофил, насиловавший юных напарников по PUBG MOBILE

SHOT: В Татарстане задержали педофила, подыскивавшего жертв в PUBG MOBILE

Насиловавший подростков в Татарстане Андрей В. Обложка © Telegram / SHOT

Насиловавший подростков в Татарстане Андрей В. Обложка © Telegram / SHOT

Серийного педофила, который находил своих жертв в онлайн-игре PUBG MOBILE, поймали в республике Татарстан. Сейчас известно, что он надругался по меньшей мере над тремя школьниками, пишет SHOT.

Первым, кто открыл родителям страшную правду о случившемся с ним, был мальчик, учившийся в восьмом классе. Парень рассказал, что познакомился в мобильной игре со взрослым игроком, начал с ним переписку, в ходе которой 43-летний Андрей В. позвал подростка к себе домой в Зеленодольск, чтобы вместе поиграть. Мальчик принял приглашение и приехал в гости к новому знакомому, а тот изнасиловал его, как только они остались наедине. Как только об этом стало известно, обнаружились и другие жертвы надругательств безработного геймера-извращенца, тоже школьники. К настоящему моменту удалось выяснить, что подозреваемый приглашал к себе юных мальчиков с сентября 2023 года.

Сейчас подозреваемый задержан. В его отношении завели уголовное дело по статьям "Развратные действия", "Понуждение к действиям сексуального характера в отношении несовершеннолетних".

В Петербурге подростки задержали педофила, который отправлял дикпики
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Ранее Life.ru рассказывал о том, как якутский суд приговорил к 14 годам колонии строго режима жителя посёлка Белая Гора, изнасиловавшего 13-летнюю девочку. Мужчина узнал, что матери ребёнка не было дома и решил действовать: вошёл в дом, надругался над жертвой, воспользовавшись разницей в физической силе, после чего скрылся. Пострадавшая девочка сразу сообщила о случившемся маме, и насильника оперативно задержали.

Юрий Лысенко
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