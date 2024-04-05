Пять человек ранены при атаке ВСУ на Великую Лепетиху под Херсоном 5 апреля, 07:47 ВСУ обстреляли посёлок Великая Лепетиха в Херсонской области. Обложка © Telegram / Андрей Алексеенко

Украинские военные нанесли удар с помощью беспилотников по посёлку в Херсонской области, в результате чего ранения получили пять мирных жителей. Об этом сообщил в телеграм-канале председатель областного правительства Андрей Алексеенко.

"Сегодня под удар украинских нацистов попали мирные машины и объекты гражданской инфраструктуры райцентра Великая Лепетиха", — написал он.

Пятеро сельчан получили осколочные ранения, двое из них находятся в тяжёлом состоянии, добавил Алексеенко. По словам чиновника, активность вражеских дронов фиксируется по всей 15-километровой зоне вдоль Днепра, российские военные отбивают большинство атак.

Накануне сообщалось, что в Новой Каховке погибла ремонтная бригада, которая восстанавливала людям мобильную связь. Сброс мины с вражеского дрона не оставил монтёрам шансов.

Авторы Татьяна Миссуми