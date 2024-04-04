ВСУ атаковали ремонтную бригаду в Новой Каховке, двое монтёров погибли

В Новой Каховке погибла ремонтная бригада, которая восстанавливала людям мобильную связь. Об этом сообщил в своём телеграм-канале в четверг, 4 апреля, председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. Сброс мины с вражеского дрона не оставил монтёрам шансов.

"Один из них погиб на месте. Двоих раненых успели затащить в ближайший подъезд, но прибывшая на вызов скорая помощь сама попала под удар дронов. Лишь чудом медики не пострадали, тоже добрались до подъезда, помогли занести раненых в подвал", — рассказал Алексеенко.