ВСУ атаковали ремонтную бригаду в Новой Каховке, двое монтёров погибли
В Новой Каховке погибла ремонтная бригада, которая восстанавливала людям мобильную связь. Об этом сообщил в своём телеграм-канале в четверг, 4 апреля, председатель правительства Херсонской области Андрей Алексеенко. Сброс мины с вражеского дрона не оставил монтёрам шансов.
"Один из них погиб на месте. Двоих раненых успели затащить в ближайший подъезд, но прибывшая на вызов скорая помощь сама попала под удар дронов. Лишь чудом медики не пострадали, тоже добрались до подъезда, помогли занести раненых в подвал", — рассказал Алексеенко.
Во время транспортировки в больницу скончался ещё один молодой монтёр. Выжил только их бригадир — он в тяжёлом состоянии.
Ранее Life.ru писал, что Донецк тоже с самого утра находится под обстрелом украинских силовиков. В Куйбышевском районе города погиб мужчина. Ещё четыре женщины получили ранения. Позже сообщалось, что ВСУ менее чем за час выпустили 15 снарядов по Донецку и Макеевке. А ещё украинская армия повредила жилые дома при обстреле села под Белгородом.
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