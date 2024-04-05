В Белоруссии приступили к очередному этапу проверки боеготовности армии 5 апреля, 08:44 Армия Белоруссии проводит учения. Обложка © ТАСС / Сергей Фадеичев

В Белоруссии приступили к новому этапу проверки боеготовности вооружённых сил страны, к участию привлечены танковые и инженерные войска. Об этом сообщила пресс-служба белорусского Минобороны.

"Личному составу на штатном вооружении, военной и специальной технике предстоит выдвинуться на полигоны и назначенные участки местности, где с ними будут проведены учения и тренировки", — говорится в тексте.

Ранее, в марте, уже сообщалось, что в Белоруссии стартовала проверка боевой готовности вооружённых сил страны, которая предусматривает передвижения военной техники и передислокацию подразделений для боевых стрельб.

Авторы Татьяна Миссуми