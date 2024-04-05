Россиянам объяснили, нужно ли есть суп каждый день Пищевой технолог Быстров объяснил, полезно ли есть суп каждый день 5 апреля, 09:02 Суп должен быть в ежедневном рационе. Обложка © Freepik / KamranAydinov

Суп — незаменимая часть ежедневного правильного рациона питания, сейчас в мире насчитывается около 150 видов этого блюда, а Россия занимает второе место по его употреблению после Китая. В беседе с Life.ru доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ, кандидат технических наук Дмитрий Быстров рассказал о пользе любимого блюда бабушек из СССР в День супа.

В необходимости есть суп каждый день сомневаются многие, считая это устаревшей рекомендацией. Однако правильно приготовленный суп — это сбалансированный набор белков, жиров, углеводов, витаминов и минералов. Дмитрий Быстров Доцент кафедры индустрии питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ

5 апреля отмечается Международный день супа, поэтому самое время определиться с преимуществами данного блюда. По словам эксперта, куриный бульон незаменим при простудных заболеваниях, овощной — активизирует обмен веществ, гороховый — стимулирует перистальтику кишечника, молочный — содержит много белка и хорошо воздействует на слизистую желудка.

"Отварные овощи сохраняют больше полезных веществ, а жидкая консистенция супа "подготавливает" ЖКТ к приёму более тяжёлой пищи. Кроме того, растворимая растительная клетчатка и жидкость продлевают время, в течение которого человек чувствует сытость", — добавил Быстров.

Пищевой технолог подчеркнул, что суп останется полезным, только если содержит мало натрия, то есть соли. Предпочтение при приготовлении стоит отдавать полноценным продуктам, всевозможные смеси обладают меньшей питательной ценностью. Быстров напомнил, что сваренный суп нельзя оставлять при комнатной температуре больше чем на два часа, так как в нём появятся болезнетворные микробы. В холодильнике готовый бульон хранится 3–4 дня, в морозилке его можно держать до трёх месяцев.

Ранее сообщалось, что регулярное употребление молочного улуна может способствовать продлению жизни. Этот вид чая, по словам специалиста, помогает бороться с опасными для здоровья свободными радикалами.