Врач рассказала, сколько чашек кофе можно выпивать в день

Многие считают кофе вредным напитком, однако никакой опасности он не представляет, если у человека нет медицинских противопоказаний для употребления кофеина. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.

"Для большинства людей без видимых противопоказаний употребление кофеина не представляет опасности для здоровья. Рекомендуется умеренное употребление кофе — 2–3 чашки в день, чтобы получить преимущества для здоровья и избежать негативных проблем, связанных с чрезмерным количеством кофеина", — рассказала эксперт в беседе с РИАМО.

Кофе содержит много природных антиоксидантов (хлорогеновая кислота и тригонеллин), которые защищают клетки организма от повреждения. Джутова обратила внимание и на негативные стороны этого напитка, в частности для людей из группы риска. Врач подчеркнула, что массовые кофеинсодержащие напитки и биологически активные добавки (БАДы) должны содержать не более 150 мг кофеина в каждой порции.