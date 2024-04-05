Врач рассказала, сколько чашек кофе можно выпивать в день
Врач Джутова: Умеренная доза кофе для организма — 2–3 чашки в день
Многие считают кофе вредным напитком, однако никакой опасности он не представляет, если у человека нет медицинских противопоказаний для употребления кофеина. Об этом рассказала врач-диетолог, нутрициолог АО "Медицина" (клиника академика Ройтберга) Марьяна Джутова.
"Для большинства людей без видимых противопоказаний употребление кофеина не представляет опасности для здоровья. Рекомендуется умеренное употребление кофе — 2–3 чашки в день, чтобы получить преимущества для здоровья и избежать негативных проблем, связанных с чрезмерным количеством кофеина", — рассказала эксперт в беседе с РИАМО.
Кофе содержит много природных антиоксидантов (хлорогеновая кислота и тригонеллин), которые защищают клетки организма от повреждения. Джутова обратила внимание и на негативные стороны этого напитка, в частности для людей из группы риска. Врач подчеркнула, что массовые кофеинсодержащие напитки и биологически активные добавки (БАДы) должны содержать не более 150 мг кофеина в каждой порции.
А ранее диетолог объяснила, что нужно добавить в кофе, чтобы получить максимальную пользу от напитка. По словам специалиста, этот фрукт позволит укрепить иммунитет и даже предотвратить преждевременное старение.
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