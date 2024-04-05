Россиянам рассказали, как избавиться от соседских запахов в квартире

В городе жизнь идёт своим чередом: соседка готовит суп, сосед курит на балконе, из пекарни под окнами пахнет горячими булочками. Но как неприятно, когда все эти ароматы вторгаются в вашу квартиру и мешают жить. Life.ru спросил, как справиться с решением проблемы, чтобы посторонние запахи больше никогда вас не беспокоили, у эксперта по строительным материалам, основателя и гендиректора компании "ГЛАВСНАБ" Федора Васильева.

По словам эксперта, посторонние запахи – довольно серьезная проблема для любых многоквартирных домов, особенно для зданий начиная с 50-60-х годов постройки со старым ремонтом.

Запахи проникают в квартиру несколькими основными путями: через вентиляцию, дверь, окна, а также через различные щели и пустоты. Начать можно с простого – с замены квартирной и тамбурной дверей. Дверное полотно изначально может быть неровным и плохо прилегать к косяку, поэтому заменой уплотнителя отделаться не выйдет. Подыщите на замену старой двери ту, что имеет несколько контуров уплотнения и шторки на замочных скважинах. Дальше – окна. Для них можно купить приточную систему вентиляции. Такая система обеспечит циркуляцию воздуха даже при закрытых окнах и будет дополнительно прогонять воздух через угольный фильтр для очистки. Найти такую систему можно на маркетплейсах за несколько тысяч рублей, а установить своими руками. эксперта по строительным материалам Федор Васильев.

Система вентиляции, по словам собеседника Life.ru, тоже требует ревизии: здесь он советует установить качественные обратные клапаны. Через них воздух будет выходить только из квартиры, а внутрь жилья не будет просачиваться никаких неприятных запахов. Но, пожалуй, самое кропотливое и трудоемкое – это поиск щелей и их заделка. Главным образом стоит искать их в местах стыков полов, стен, потолочных бетонных плит, в местах расположения розеток. Иногда такие "сюрпризы" могут скрываться за натяжными потолками или за косяками в дверных проемах. Все трещины и пустоты нужно залить монтажной пеной или герметиком в зависимости от ширины, при необходимости заштукатурить.

"Если не хотите нюхать чужой табачный дым или по запаху узнавать, что соседи красят стены, подходите к проблеме с нескольких сторон. Только комплексное решение позволит добиться результата, чтобы в вашей квартире не пахло ничем, кроме уюта и свежести", — добавил собеседник Life.ru.