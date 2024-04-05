В Минцифры опровергли сообщения о массовом оттоке айтишников из России

Более половины покинувших Российскую Федерацию в 2022 году специалистов IT-сферы уже вернулись обратно в страну. Об этом в телеграм-канале сообщила пресс-служба Министерства цифрового развития РФ.

"Минцифры не подтверждает данные, появившиеся в СМИ, о массовом отъезде ИТ-специалистов. По данным Минцифры, две трети уехавших в 2022 году специалистов вернулись. За прошлый год мы не наблюдаем оттока айтишников. По данным Росстата, количество ИТ-специалистов в отрасли за прошлый год увеличилось на 13% и составило 857 тысяч человек", — сказано в публикации министерства.

В ведомстве добавили, что по итогам прошлого года российская IT-сфера стала одной из наиболее динамично прогрессирующих отраслей отечественной экономики, в которой важнейшие показатели темпов роста достигают двузначных значений. К примеру, объём отгрузки собственной продукции и услуг вырос более чем на 30%, достигнув 3 триллионов рублей. Средняя зарплата в отрасли за год увеличилась на 13%. Кроме того, работники этой сферы активно пользуются мерами господдержки, такими как IT-ипотека — с мая 2022 года было оформлено более 50 тысяч таких займов. А после досрочного продления этой программы прогнозируется, что общий объём ссуд достигнет 700 миллиардов рублей.