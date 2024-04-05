Молодёжь со всей России присоединилась к исторической интеллектуальной игре "1418" 5 апреля, 09:56 Всероссийская историческая интеллектуальная игра "1418". Обложка © Telegram / Волонтёры Победы

Всероссийская историческая интеллектуальная игра "1418" прошла во всех регионах страны, она стала этапом на пути подготовки к "Диктанту Победы", всего было проведено четыре онлайн-трансляции для жителей разных федеральных округов. Об этом рассказали организаторы акции из движения "Волонтёры Победы".

Участники из Крыма. Фото © ВОД "Волонтёры Победы"

Участники из ДНР. Фото © ВОД "Волонтёры Победы"

"Свыше 50 тысяч человек по всей России стали участниками игры "1418". Несмотря на то что основная аудитория игры — это молодые люди в возрасте от 14 до 18 лет, за игрой наблюдали и педагоги, отмечая, что интерактивный формат действительно позволяет вовлечь молодёжь в изучение истории", — отметила председатель центрального штаба "Волонтёров Победы", зампредседателя Комитета Госдумы по развитию гражданского общества Ольга Занко.

Участники из Кировской области. Фото © ВОД "Волонтёры Победы"

Участники из Пензенской области. Фото © ВОД "Волонтёры Победы"

Игра касалась темы Великой Отечественной войны. Особое внимание было уделено вопросам о "10 сталинских ударах" — серии наступательных операций, проведённой вооружёнными силами СССР в 1944 году. В проекте могли принять участие команды от 3 до 10 человек в возрасте от 14 до 18 лет.

Задания составлялись на основе воспоминаний ветеранов Великой Отечественной войны, архивных документов и исторических фактов. Игра "1418" проводится в преддверии Международной акции "Диктант Победы", поэтому проявившие себя команды смогут применить полученные знания и на следующем этапе.

"Игра позволяет ребятам погрузиться в историю подвига нашего народа, лучше узнать героическую историю войны. Кроме того, это ещё и хорошая возможность подготовиться к "Диктанту Победы", который пройдёт 26 апреля", — подчеркнул председатель Комитета Госдумы по информполитике, координатор проекта "Историческая память" Единой России Александр Хинштейн.

По итогам четырёх прошедших игр каждый участник получит подтверждающий документ — сертификат, а в каждом федеральном округе будут определены три команды, набравшие наибольшее количество баллов за наименьшее количество времени. Участникам команд-победителей будут направлены призы от организаторов.

Ранее сообщалось, что партия "Единая Россия" в этом году проведёт "Диктант Победы" не только в РФ, но и ещё в 56 странах. По сравнению с 2023-м число государств-участников выросло на 10. Среди тех, кто присоединится к акции, — Албания, Венгрия, Люксембург, Нидерланды, Бангладеш и Венесуэла, а также Замбия, Катар, Марокко, Никарагуа, Сингапур и Эфиопия. Диктант назначен на 26 апреля.

Авторы Татьяна Миссуми