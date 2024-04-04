Стартовала программа "Вдохновляй и действуй!" для корпоративных волонтёров

Программы корпоративного волонтёрства уже давно стали важной частью повестки устойчивого развития бизнеса в России. Участвуя в таких проектах, сотрудники компаний вносят свой вклад в позитивные изменения в обществе, проводя проекты в области экологии, благоустройства и развития территорий, поддержки местных сообществ. Бизнесу развитие корпоративного волонтёрства позволяет повысить командный дух работников и сплочённость коллектива.

В одном из своих материалов мы рассказывали о том, что постоянное участие в социально важных благотворительных мероприятиях и развитие добровольческого движения сегодня являются атрибутами общественно зрелой позиции крупных компаний. К примеру, именно благодаря корпоративному волонтёрству Байкальский заповедник ещё не погряз под тоннами мусора и пластика. По данным ВЦИОМа, 54% россиян сегодня знают, что такое корпоративное волонтёрство. Опрошенные считают, что количество представителей корпоративного сектора, вовлечённых в такие активности, стало значительно больше за два-три последних года, и ожидают от них реализации проектов в области социальных программ, заботы об экологии и безвозмездного представления профессиональных услуг.

На днях компания РУСАЛ объявила о старте грантового конкурса "Вдохновляй и действуй!" для корпоративных волонтёров. Конкурс стартовал в 2022 году и в течение двух лет поддержал более 80 волонтёрских проектов из более полутора десятков российских регионов. Благополучателями стало более 3100 человек. Благодаря конкурсу на территориях ответственности холдинга уже появились разработанные сотрудниками компании небольшие локальные инициативы, связанные с образовательными мероприятиями экологического характера, игрочтения, курсы волонтёрства и финансовой грамотности и другие проекты.

Алюминиевый гигант уделяет большое внимание развитию волонтёрства и организует обширную программу для своих сотрудников, желающих заниматься добровольческой деятельностью. Сейчас свыше 3000 сотрудников компании участвуют в волонтёрской деятельности, например экологических или донорских мероприятиях, обеспечении фандрайзинговых активностей в городах и реализации системных общественных проектов. Для работы с последними привлекаются ресурсы федеральных фондов: их экспертная оценка помогает систематизировать деятельность добровольцев намного качественней. Добровольческими активностями в компании занимаются сотрудники в возрасте от 18 до 65 лет, более двух третей из них — женщины, которые хотят направить свои усилия на помощь другим и развитие родного города. Проведённое в 2023 году исследование, в котором поучаствовали 1342 человека, показало, что 69% опрошенных относятся к волонтёрству безусловно положительно. При этом ценность такой деятельности растёт, если обеспечена возможность подключать к подобным проектам членов семьи. Для многих работников компании, живущих в небольших населённых пунктах, добровольческие активности — прекрасная возможность стать частью важных событий в жизни своего города и предложить собственные идеи по его развитию.

Конкурсный проект "Вдохновляй и действуй!" организован именно с целью поддержки корпоративных волонтёрских инициатив. Так, в рамках корпоративного волонтёрства при участии фонда "Полдень" была создана программа "Альтернативное будущее", за основу которой взят принцип сюжетно-ролевых игр. Добровольцы-игротехники в игровой форме обсуждают с воспитывающимися в детских домах подростками важнейшие темы — профессиональную ориентацию, бережное отношение к здоровью, а также морально-этические нормы и принципы. Только за 2023 год состоялось 55 игр, в которых приняло участие около 100 корпоративных игротехников и 220 детей. В ходе проекта, требовавшего постоянного участия, добровольцы выполнили титанический объём работы, в которую входила подготовка и проведение самих игр, их разбор и, что важнее всего, осмысление пройденного пути, которое позволяет перенести игровой опыт на реальную жизнь и применить его на практике.

Проект "Альтернативное будущее". Фото © РУСАЛ