В МИД РФ пригрозили Южной Корее последствиями за санкции против России

Посла Южной Кореи в Москве Ли До Хуна вызвали в МИД РФ, где ему заявили, что санкции против России расцениваются как очередной недружественный шаг Сеула, который был предпринят на основании голословных обвинений, сообщили в российском внешнеполитическом ведомстве.

"5 апреля в МИД России был вызван посол Республики Корея в Москве Ли До Хун, которому заместитель министра иностранных дел Российской Федерации А.Ю. Руденко заявил, что введение Правительством Республики Корея односторонних санкций в отношении российских физических и юридических лиц Россия рассматривает как очередной недружественный шаг Сеула, предпринятый на основании голословных обвинений в "незаконном сотрудничестве Москвы с Пхеньяном в нарушение соответствующих резолюций СБ ООН", — говорится в сообщении ведомства.

Там отметили, что такие решения Кореи не могут не сказаться на отношениях между странами. Кроме того, в МИД подчеркнули, что Россия не приемлет таких негативных выпадов в свой адрес. В диппредставительстве призвали Сеул отказаться от контрпродуктивных силовых мер, провоцирующих дополнительное напряжение на Корейском полуострове, которое может сказаться на безопасности в республике.