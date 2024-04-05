Песков: Россия изучит резолюцию США против ядерного оружия в космосе 5 апреля, 10:26 Дмитрий Песков. Обложка © ТАСС / Сергей Карпухин

Москва обязательно изучит и примет решение по резолюции США о запрете размещения ядерного оружия в космосе, которую Вашингтон собирается вынести на голосование в Совбез ООН. Об этом сказал журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Что касается проекта, то нужно дождаться, ознакомиться, почитать и потом уже формировать позицию", — подчеркнул представитель Кремля.

Согласно заявлению Белого дома, США и Япония представят на СБ ООН проект резолюции, призывающий все страны не размещать ядерное оружие в космосе и не разрабатывать оружие для размещения на орбите. Документ намерены вынести на голосование в начале следующей недели.

Напомним, 1 марта президент Владимир Путин обсудил с Совбезом нейтрализацию угроз для России в космосе. При этом он в очередной раз заверил, что у Москвы нет планов размещать ядерное оружие на орбите Земли, хотя Запад продолжает обвинять в этом российскую сторону.

Авторы Татьяна Миссуми