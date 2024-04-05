Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с оргпреступностью в России

Президент России Владимир Путин провёл совещание с членами Совета безопасности (СБ) РФ, на котором обсуждались вопросы борьбы с организованной преступностью внутри страны. Тему собрания российский лидер объявил в начале встречи.

"В качестве основного вопроса у нас сегодня — повышение эффективности работы с проявлениями оргпреступности", — сказал президент в начале совещания.

А ранее Life.ru рассказывал, что глава Российской Федерации на предыдущем Совете безопасности заслушал доклад министра иностранных дел Сергея Лаврова о важном соседе. Путин отметил, что отношения с ближайшими странами имеют по традиции приоритетное значение для нашего государства, добавив, что выстраиваться они должны на основе взаимных интересов.