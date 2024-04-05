Регион

Уведомления отключены

5 апреля, 10:55

Путин обсудил с членами Совбеза борьбу с оргпреступностью в России

Президент России Владимир Путин провёл совещание с членами Совета безопасности (СБ) РФ, на котором обсуждались вопросы борьбы с организованной преступностью внутри страны. Тему собрания российский лидер объявил в начале встречи.

Путин обсудил с членами СБ РФ борьбу с оргпреступностью. Видео © Telegram / Кремль. Новости

"В качестве основного вопроса у нас сегодня — повышение эффективности работы с проявлениями оргпреступности", — сказал президент в начале совещания.

Первого выступать с докладом российский лидер вызвал главу Министерства внутренних дел РФ Владимира Колокольцева.

Путин назвал ключевые приоритеты деятельности МВД
Путин назвал ключевые приоритеты деятельности МВД

А ранее Life.ru рассказывал, что глава Российской Федерации на предыдущем Совете безопасности заслушал доклад министра иностранных дел Сергея Лаврова о важном соседе. Путин отметил, что отношения с ближайшими странами имеют по традиции приоритетное значение для нашего государства, добавив, что выстраиваться они должны на основе взаимных интересов.

Обложка ©

Telegram / Кремль. Новости

Александра Мышляева
  • Новости
  • Путин
  • Политика России
  • Политика
    • Подписаться на LIFE
    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok
    Комментарий
    0
    avatar

    Новости партнеров