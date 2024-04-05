Киллер в упор расстрелял бизнесмена на глазах жены и дочки возле дома в Сургуте 5 апреля, 11:15 Неизвестный расстрелял бизнесмена в Сургуте. Обложка © freepik / senivpetro

В Сургуте неизвестный в упор расстрелял 45-летнего мужчину прямо у подъезда жилого дома, полиция ищет преступника, возбуждено уголовное дело по статье "Убийство". Об этом сообщили в СК России по Ханты-Мансийскому автономному округу.

В Сургуте мужчину убили во дворе жилого дома. Видео © Telegram / К-Информ Сургут

"4 апреля 2024 года около 22 часов неустановленное лицо, находясь возле подъезда дома № 55 по проспекту Мира города Сургута, совершило несколько прицельных выстрелов из огнестрельного оружия в жителя Сургута 1979 года рождения", — уточнили в ведомстве.

Записи с камер уличного наблюдения публикуют местные СМИ. По их данным, убитый занимался бизнесом, в день трагедии он возвращался домой вместе с супругой и малолетней дочерью, на глазах которых неизвестный в маске и совершил преступление. От полученных травм мужчина скончался на месте. Также камеры зафиксировали, как убийца убегает с места преступления через парковку, а затем по тротуару мимо дома.

Ранее шокирующее преступление, закончившееся смертью 55-летней женщины, произошло в Красноярском крае. В городе Шарыпове мужчина совершил нападение на прохожую и обокрал её, забрав две тысячи рублей и банковские карты. Его задержали, женщина скончалась от ранений.

Авторы Татьяна Миссуми