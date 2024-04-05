"Пропадёт повод противостояния с РФ": НАТО предрекли печальный исход после окончания СВО

НАТО потеряет смысл существования, когда закончится СВО, заявил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин. По его словам, только украинский конфликт держит альянс в "тонусе", потому что организация создавалась для противостояния другому полюсу.

"НАТО была организована как инструмент биполярного мира. Альянс достаточно спокойно существовал, имея вполне понятную цель противостояния другому полюсу, то есть СССР и Варшавскому договору. Сейчас только конфликт на Украине поддерживает его существование. НАТО сейчас в системном раздумье, как им выживать в многополярном мире. Если конфликт на Украине закончится, то пропадёт реальный повод противостояния с Россией. Смысл существования НАТО, как организации, подвесится", — объяснил Владимир Жарихин в беседе с URA.RU.

Он отметил, что сейчас альянс всеми силами пытается вовлечь в военный конфликт Китай, но пока получается не очень, потому что многие страны Европы вопросы торговли решают через азиатскую страну, а не через Штаты. Политолог отметил, что это и есть причина того, почему НАТО разжигает войну между Россией и Украиной.

Военный аналитик, старший научный сотрудник Академии военных наук, занимающийся анализом военно-политической обстановки в мире, Владимир Прохватилов также отметил, что США выгоднее сохранять нормальные отношения с Китаем, однако не исключил другого восточного конфликта.

"Далее Ближний Восток. Причём макрорегион в Секторе Газа (с Израилем) наоборот как-то притушат, как и Красное море, где атаки хуситов не прекращаются. Будет идти напряженность вокруг Ирана. Весьма вероятен очередной конфликт между Арменией и Азербайджаном. Причем спровоцирует его Армения, чтобы потерпев очередное поражение, отдать Азербайджану спорные четыре села", — отметил эксперт.