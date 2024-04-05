"Всё плохо": Украину призвали не ждать от США ответа на вопль отчаяния из-за положения ВСУ Эксперт Лизан назвал воплем отчаяния слова Ермака о "критическом моменте" Киева 5 апреля, 11:53 Российские войска продвигаются в зоне СВО. Обложка © ТАСС / Евгений Пономарёв

Киев разразился криком отчаяния из-за нежелания Вашингтона продолжать финансирование ВСУ. Так глава аналитического бюро и аналитик проекта "Сонар-2050" Иван Лизан прокомментировал в беседе с радио Sputnik слова руководителя офиса Владимира Зеленского Андрея Ермака о том, что Украина достигла "критического момента".

"Не знаю, честно говоря, что это: крик о помощи или вопль отчаяния. США этот крик в любом случае не услышат. Точнее, крик там слышат — не глухие и читать умеют — папки им приносят с записками под разными грифами. Дело в том, что этот крик США не интересен, там своих проблем хватает", — сказал эксперт.

По его словам, американские политики устали от Киева, особенно ярко это проявилось после провала контрнаступления ВСУ. Лизан уверен, что для США всё пошло не по плану. Ставка делалась на то, что Украину накачают оружием, она сделает несколько чувствительных ударов по России, что настроит россиян против собственных властей и приведёт к внутренней дестабилизации.

Когда планы Вашингтона рухнули и ничего из описанного не произошло, то западные политики начали импровизировать и нести чушь, а также пытаться соскочить с украинской темы, продолжил аналитик. А тем временем Киев осознал, что оказался в очень плачевной ситуации, не имея производственных мощностей для выпуска оружия и денег на собственную армию, отметил Лизан.

"Заявление Ермака — это попытка обратить внимание на украинский вопрос, поднять его в мировом "табеле о рангах", напомнить о том, что есть киевская власть и её нужно спасать. Это осознание того, что на самом деле всё достаточно плохо для них", — подытожил он.

Напомним, глава офиса Владимира Зеленского Андрей Ермак заявил, что для Украины наступает критический момент на фоне нехватки у ВСУ вооружений и продолжающихся в Конгрессе США обсуждений по вопросу выделения нового пакета помощи Киеву.

Авторы Татьяна Миссуми