Ветеран разведки Риттер: Украину ждёт исчезновение с карты мира по вине США
Украина доживает последние мгновения в качестве суверенного государства, уверен ветеран американской разведки Скотт Риттер. Экс-морпех подчеркнул, что во всём виноваты Соединённые Штаты, которые существуют лишь за счёт страданий других людей.
"Украина в процессе полного исчезновения в качестве государственного образования. [Глава МИД Дмитрий] Кулеба не только останется без работы, но и без государства", — заявил бывший военный в эфире YouTube-канала Judging Freedom.
Риттер добавил, что на фоне уверенных действий ВС России Вашингтон продолжает всеми силами затягивать конфликт. Это делает США худшей страной планеты с худшими людьми на Земле, признал разведчик.
До краха киевского режима осталось недолго, уверен Риттер. Преступная система падёт уже к маю или июню этого года. Предчувствуя скорые проблемы, Владимир Зеленский приобрёл в Британии особняк короля Карла III за 20 миллионов фунтов.
Flickr / President Of Ukraine