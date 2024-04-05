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4 апреля, 22:53

Ветеран разведки Риттер: Украину ждёт исчезновение с карты мира по вине США

Украина доживает последние мгновения в качестве суверенного государства, уверен ветеран американской разведки Скотт Риттер. Экс-морпех подчеркнул, что во всём виноваты Соединённые Штаты, которые существуют лишь за счёт страданий других людей.

"Украина в процессе полного исчезновения в качестве государственного образования. [Глава МИД Дмитрий] Кулеба не только останется без работы, но и без государства", — заявил бывший военный в эфире YouTube-канала Judging Freedom.

Риттер добавил, что на фоне уверенных действий ВС России Вашингтон продолжает всеми силами затягивать конфликт. Это делает США худшей страной планеты с худшими людьми на Земле, признал разведчик.

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Политолог назвал ситуацию на Украине диктатурой из-за сохранения Зеленского у власти

До краха киевского режима осталось недолго, уверен Риттер. Преступная система падёт уже к маю или июню этого года. Предчувствуя скорые проблемы, Владимир Зеленский приобрёл в Британии особняк короля Карла III за 20 миллионов фунтов.

Обложка ©

Flickr / President Of Ukraine

Илья Пушкарев
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