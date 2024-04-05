Украина доживает последние мгновения в качестве суверенного государства, уверен ветеран американской разведки Скотт Риттер. Экс-морпех подчеркнул, что во всём виноваты Соединённые Штаты, которые существуют лишь за счёт страданий других людей.

"Украина в процессе полного исчезновения в качестве государственного образования. [Глава МИД Дмитрий] Кулеба не только останется без работы, но и без государства", — заявил бывший военный в эфире YouTube-канала Judging Freedom.