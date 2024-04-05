Дорожники приступили к ремонту последнего участка основной трассы между Луганском и Донецком

Дорожные строители приступили к ремонтным работам на финальном участке магистрали, которая обеспечивает движение основного потока автотранспорта между столицами Луганской и Донецкой народных республик. Об этом сообщил вице-премьер Марат Хуснуллин.

"Более короткая дорога между Донецком и Луганском, проходящая через Алчевск и Дебальцево, в зависимости от обстановки на линии соприкосновения не всегда полностью безопасна. Поэтому, учитывая необходимость обеспечения бесперебойного автотранспортного сообщения между столицами двух республик, в прошлом году мы начали ремонт участков трассы Старобельск – Луганск – Красный Луч – Макеевка – Донецк. На сегодняшний день отремонтировали уже порядка 80% этой дороги. И вот сейчас вышли на финальный участок протяжённостью 42,3 километра, который обеспечит полноценную связь между республиканскими центрами", — пояснил зампред Правительства РФ.

Хуснуллин отметил, что работы выполняются под контролем специалистов госкомпании "Автодор". Завершить капремонт трассы между Луганском и Донецком планируется до конца текущего года. В планах госкомпании "Автодор" — капитально отремонтировать более 26 километров от границы Лутугинского и Антрацитовского районов до города Краснодон в ЛНР.

"В настоящее время специалисты выполняют замену дорожного покрытия, занимаются расчисткой полосы отвода. На данный момент отфрезеровано более 50% старого полотна и уложено почти 20 км нижнего слоя асфальтобетона, приступили к укладке верхнего слоя. На объекте задействовано около 140 человек", — прокомментировал председатель правления государственной компании "Автодор" Вячеслав Петушенко.