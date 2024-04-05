Утверждён упрощённый порядок создания промышленных парков и технопарков в новых регионах

В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях будет действовать упрощённый порядок создания промышленных парков и технопарков, в том числе в сфере высоких технологий. Постановление об этом подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Учитывая социально-экономическую ситуацию в новых регионах, часть действующих обязательных требований к созданию индустриальных парков и технопарков не может быть в полном объёме выполнена инвесторами, готовыми реализовать такие проекты. Поэтому для них предусмотрены упрощённые требования, в том числе к площади и составу территории парков, зданиям, строениям и сооружениям, системам и объектам коммунальной, транспортной и промышленной инфраструктуры, обеспечивающей деятельность резидентов, а также к составу документов, предоставляемых для подтверждения соответствия парка установленным требованиям.

"Особый упрощённый порядок позволит создать индустриальные парки и технопарки в новых регионах, восстановить, поддержать и развивать промышленность на этих территориях. Решение будет действовать до 1 января 2028 года", — сообщила пресс-служба кабмина.