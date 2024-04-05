Краснодарский край восстанавливает 32 социальных объекта в Херсонской области

До 2028 года Краснодарский край построит и восстановит в Херсонской области школы, больницы и спортплощадки, а также модернизирует инженерную инфраструктуру. Об этом сообщил губернатор Кубани Вениамин Кондратьев.

"Мы продолжаем помогать Херсонской области восстанавливать социальную инфраструктуру — регион должен скорее вернуться к привычной жизни. Всего же до 2028 года реализуем 32 соцобъекта: школы, больницы и объекты спорта и инженерной инфраструктуры. Также в текущем году создадим пять многофункциональных спортивных площадок с воркаут-зоной. Они полюбились жителям нашего края. Уверен, что и здесь их оценят по достоинству", — отметил глава Краснодарского края.







Сегодня ремонтные работы в третьей и четвёртой Генических школах выполнили на 90 процентов. Восстановление первой Новотроицкой школы уже на финальной стадии. Также здесь проектируют новый актовый зал, а в текущем году появится и спортплощадка. Губернатор уточнил, что в Геническе построят центр единоборств, который станет крупнейшим спорткомплексом и гордостью региона. Сейчас объект на стадии проектирования. Завершить строительство планируют в течение двух лет. В планах в текущем году приступить к капитальному ремонту Генической центральной районной больницы, а также к восстановлению Константиновской школы Горностаевского муниципального округа.

Помимо восстановления объектов социальной инфраструктуры Кубань поставляла оборудование в больницы, спортивный и школьный инвентарь. Также для жителей подшефной территории приобретали товары первой необходимости, в том числе школьные принадлежности.

В 2024 году из краевого бюджета на восстановление социальной инфраструктуры Херсонской области направили более миллиарда рублей.