Врач перечислил три главных фактора долгой жизни

Решающих факторов, оказывающих влияние на срок жизни человека, всего три: уровень доходов, угрозы климатического характера и опасные для экологии производства. Об этом рассказал врач-гериатр Глеб Краснов.

Что касается климатических условий, то они в основном влияют на снижение внешних рисков. К примеру, у жителей Краснодарского края зимы выдаются куда более мягкими в сравнении с большей частью остальных территорий страны, а стало быть, и вероятность у пожилых людей поскользнуться на льду, заработав перелом шейки бедра, намного ниже, рассудил гериатр.