Врач перечислил три главных фактора долгой жизни
Гериатр Краснов: Долголетие зависит от благосостояния, климата и экологии
Решающих факторов, оказывающих влияние на срок жизни человека, всего три: уровень доходов, угрозы климатического характера и опасные для экологии производства. Об этом рассказал врач-гериатр Глеб Краснов.
"Чем лучше финансовое состояние людей, тем дольше и лучше они живут. Это объясняется тем, что [при росте благосостояния] повышается доступность медицинской помощи любого уровня, улучшается качество жизни и качество питания — все эти факторы позволяют жить дольше", — объяснил медик в беседе с NEWS.ru, добавив, что напрямую финансовая состоятельность не может защитить от угрозы ряда опасных болезней, таких как рак.
Что касается климатических условий, то они в основном влияют на снижение внешних рисков. К примеру, у жителей Краснодарского края зимы выдаются куда более мягкими в сравнении с большей частью остальных территорий страны, а стало быть, и вероятность у пожилых людей поскользнуться на льду, заработав перелом шейки бедра, намного ниже, рассудил гериатр.
Также влияние имеет и "работа на тяжёлых и токсичных производствах". Как отметил Краснов, если на человека действуют негативные факторы, у него могут развиваться профессиональные заболевания, которые снижают потенциал долголетия.
Ранее Life.ru публиковал комментарий эндокринолога, также назвавшей три главных правила, которым должны следовать те, кто хочет жить долго. По её мнению, будущим долгожителям необходимо следить за питанием, режимом сна и заниматься физической активностью.
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