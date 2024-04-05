Бизнесменам раскрыли лайфхак, как не платить налоги в России целый год
Депутат Говырин: Российские бизнесмены могут взять годовую отсрочку от налогов
Предприниматели в России могут получить годовую отсрочку от налогов, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, можно не платить их и три года, но в этом случае придётся оставить залог.
"Платить налоги можно рассрочкой на три года или с отсрочкой до года. Это важно — деньги остаются в обороте. По закону срок отсрочки до 12 месяцев — без залога. Срок рассрочки возможен до трёх лет с залогом. Хотя предприниматель может попробовать реализовать самый эффективный вариант — сначала отсрочка, потом рассрочка, и ставка будет 7,5%", — отметил Говырин в беседе с NEWS.ru.
Депутат добавил, что взяв отсрочку, уходит необходимость платить "прямо сейчас", можно дождаться прибыльных сделок. По его словам, в этом случае документы оформляются быстро, в отличие от банковского кредита. Особенно такое решение подойдёт для тех, у кого есть сложности с платежами.
Например, для застройщиков с большой кредитной нагрузкой, агробизнесменам, которые много платят за землю, а также бизнеса из сферы торговли с деньгами в обороте и IT-компаниям с большим штатом сотрудников отсрочка от налогов будет отличным разрешением проблемы связанной с лишними тратами.
Ранее президент России Владимир Путин сообщил о переходе к прогрессивному налогообложению в России. Глава государства отметил, что общество нормально воспримет это изменение. По словам российского лидера, нужно выстраивать систему, которая будет давать отдачу для решения социальных вопросов и задач, стоящих перед государством в этой области.
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