Бизнесменам раскрыли лайфхак, как не платить налоги в России целый год

Предприниматели в России могут получить годовую отсрочку от налогов, рассказал депутат Госдумы Алексей Говырин. По его словам, можно не платить их и три года, но в этом случае придётся оставить залог.

"Платить налоги можно рассрочкой на три года или с отсрочкой до года. Это важно — деньги остаются в обороте. По закону срок отсрочки до 12 месяцев — без залога. Срок рассрочки возможен до трёх лет с залогом. Хотя предприниматель может попробовать реализовать самый эффективный вариант — сначала отсрочка, потом рассрочка, и ставка будет 7,5%", — отметил Говырин в беседе с NEWS.ru.

Депутат добавил, что взяв отсрочку, уходит необходимость платить "прямо сейчас", можно дождаться прибыльных сделок. По его словам, в этом случае документы оформляются быстро, в отличие от банковского кредита. Особенно такое решение подойдёт для тех, у кого есть сложности с платежами.

Например, для застройщиков с большой кредитной нагрузкой, агробизнесменам, которые много платят за землю, а также бизнеса из сферы торговли с деньгами в обороте и IT-компаниям с большим штатом сотрудников отсрочка от налогов будет отличным разрешением проблемы связанной с лишними тратами.