Стало известно, чем закончилась история москвича, катавшего редкого львёнка на каршеринге
Дорогомиловский суд оштрафовал москвича, перевозившего львёнка на каршеринге
Львёнок. Фото © Telegram / Прокуратура Москвы
В Дорогомиловском суде московского района Фили-Давыдково вынесли приговор москвичу, который перевозил львёнка редкой породы внутри взятого напрокат через каршеринг автомобиля. Водитель получил штраф в размере четырёх тысяч рублей, а экзотического питомца у него забрали.
Мужчина возил азиатского львёнка в багажнике машины каршеринга. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы
"Панахов Эмиль Сергеевич осуществлял перевозку дикого львёнка, не имея документов, доказывающих владение редким исчезающим объектом животного мира. Суд пришёл к выводу о наличии в действиях Панахова Э.С. состава правонарушения, предусмотренного ст. 8.35 КоАП РФ. <...> Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 4000 рублей с конфискацией львёнка", — говорится в телеграм-канале "Суды общей юрисдикции города Москвы".
Хвостатого пассажира отправили на попечение Центра реабилитации диких животных ООО "Ростар+". Максимальный штраф для гражданских лиц по статье "Причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений или других организмов, занесённых в Красную книгу РФ и (или) охраняемых международными договорами РФ, в том числе их уничтожение" — пять тысяч рублей.
Напомним, в марте прошлого Life.ru рассказывал о том, как сотрудники столичной полиции очень удивились, обнаружив в припаркованной машине котёнка азиатского льва. У находившегося за рулём мужчины отсутствовали документы на владение маленьким хищником. Он объяснил, что львёнка ему подарили в другом российском регионе и тот некоторое время проживал вместе с москвичом в квартире. Азиатский лев находится в списке животных, которым грозит исчезновение.