Стало известно, чем закончилась история москвича, катавшего редкого львёнка на каршеринге

В Дорогомиловском суде московского района Фили-Давыдково вынесли приговор москвичу, который перевозил львёнка редкой породы внутри взятого напрокат через каршеринг автомобиля. Водитель получил штраф в размере четырёх тысяч рублей, а экзотического питомца у него забрали.

Мужчина возил азиатского львёнка в багажнике машины каршеринга. Видео © Telegram / Прокуратура Москвы

"Панахов Эмиль Сергеевич осуществлял перевозку дикого львёнка, не имея документов, доказывающих владение редким исчезающим объектом животного мира. Суд пришёл к выводу о наличии в действиях Панахова Э.С. состава правонарушения, предусмотренного ст. 8.35 КоАП РФ. <...> Суд назначил административное наказание в виде административного штрафа в размере 4000 рублей с конфискацией львёнка", — говорится в телеграм-канале "Суды общей юрисдикции города Москвы".

Хвостатого пассажира отправили на попечение Центра реабилитации диких животных ООО "Ростар+". Максимальный штраф для гражданских лиц по статье "Причинение вреда редким и находящимся под угрозой исчезновения видам животных, растений или других организмов, занесённых в Красную книгу РФ и (или) охраняемых международными договорами РФ, в том числе их уничтожение" — пять тысяч рублей.